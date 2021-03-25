Вчера, 24 марта, состоялось заседание Наблюдательного совета хоккейного клуба «Спартак». Принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом Олега Знарка.
Основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака» является экс-защитник ЦСКА, «Виннипег Джетс», «Эдмонтон Ойлерз», «Чикаго Блэкхоукс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и бывший тренер «Нефтехимика» Борис Миронов.
Другим возможным новым наставником «Спартака» называется двукратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный обладатель Кубка Гагарина Вячеслав Козлов.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто должен заменить Олега Знарка на посту главного тренера «Спартака»?»
Принять участие в опросе можно на Quiz.
«Спартак» под руководством Знарка второй сезон кряду выбывает в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В сезоне-2019/2020 красно-белые уступили московскому «Динамо» со счётом 2-4. А в этом сезоне красно-белые всухую в первом раунде проиграли ЦСКА (0-4).
В нынешнем сезоне в тренерский штаб Знарка входили Максим Соловьёв, Харийс Витолиньш и Владимир Федосов. Соглашения с этими специалистами истекут 30 апреля 2021 года.
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