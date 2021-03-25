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Главный тренер «Оттавы» — об успехах клуба: мы стали играть более отчаянно

Главный тренер «Оттавы» — об успехах клуба: мы стали играть более отчаянно
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит подвёл итоги встречи с «Калгари Флэймз» (3:1).

«Мы испытывали проблемы в первом периоде, и у нас было не так много свободы при работе с шайбой, к тому же мы не использовали свои голевые шансы. Во втором периоде, думаю, «Калгари» играл лучше нас, а мы не слишком хорошо доставляли шайбу к воротам. Третий период — мы как раз начали это делать, чаще выигрывали единоборства, забивали важные голы. Матч был тяжёлым для обеих команд. Но для нас всё закончилось хорошо.

С чем связан наш прогресс? Наши голкиперы играют очень сильно. Мы стали чаще выигрывать борьбу перед воротами, блокируем больше бросков. И вообще стали играть более отчаянно», — приводят слова Смита на официальном сайте НХЛ на русском языке.

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