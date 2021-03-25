Порядин — о прошедшем сезоне: можно было сыграть лучше

Нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин прокомментировал результат прошедшего сезона.

«Тяжеловатый сезон был, конечно. Начинали его молодёжным составом. Для молодых ребят это был большой опыт. Для нас тоже — нужно было брать ответственность на себя. Я тогда в составе был чуть ли не самым старшим. Конечно, хотелось попасть в плей-офф, но это хоккей. Теперь надо поработать над ошибками. Нужно было быть сплочённее. Где-то не хватило сыгранности из-за того, что сначала одни игроки выпадали, потом другие.

Если честно, я мог сыграть лучше. В начале сезона была неприятная травма, потом восстанавливался. Хотелось бы сделать шаг вперёд. Например, набрать 30 очков. Но главное, чтобы команда выигрывала. Куда приятнее набирать очки вместе с победами. В прошлом году, когда вышли в плей-офф, настроение было получше.

Чего не хватало в этом году по сравнению с прошлым? Плей-офф на первом месте. Если говорить про Матч звёзд, то мне было приятно, но это большой аванс. Тот сезон и правда получился интересным, однако летом я его забыл. Нужно покорять новые вершины. Хочется в сборной закрепиться, доказав, что тот вызов не был случайным»,— приводит слова Порядина официальный сайт Континентальной Хоккейной Лиги.