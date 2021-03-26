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Гостисбер: чёрт побери, «Филадельфия» позволяет соперникам уничтожать нас перед воротами

Гостисбер: чёрт побери, «Филадельфия» позволяет соперникам уничтожать нас перед воротами
Хоккей / НХЛ 0
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Защитник «Филадельфии Флайерз» Шейн Гостисбер прокомментировал итоги встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:8).

«Прямо сейчас всё выглядит очень так себе. Мы позволяем соперникам уничтожать нас перед воротами, чёрт побери. Из-за этого наши вратари выглядят как полное дерьмо, и это несправедливо.

Команда сейчас потеряла свою идентичность. Разница между тем, где мы были в начале сезона и где мы сейчас, огромна.

Мы должны что-то придумать, потому что у нас слишком хорошая команда, чтобы вот так всё спустить», — приводит слова Гостисбера журналист Чарли О’Коннор на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» на своём льду потерпела крупное поражение в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:8.

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