Гостисбер: чёрт побери, «Филадельфия» позволяет соперникам уничтожать нас перед воротами

Защитник «Филадельфии Флайерз» Шейн Гостисбер прокомментировал итоги встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:8).



«Прямо сейчас всё выглядит очень так себе. Мы позволяем соперникам уничтожать нас перед воротами, чёрт побери. Из-за этого наши вратари выглядят как полное дерьмо, и это несправедливо.



Команда сейчас потеряла свою идентичность. Разница между тем, где мы были в начале сезона и где мы сейчас, огромна.



Мы должны что-то придумать, потому что у нас слишком хорошая команда, чтобы вот так всё спустить», — приводит слова Гостисбера журналист Чарли О’Коннор на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» на своём льду потерпела крупное поражение в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:8.