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СКА — «Динамо М». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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СКА — «Динамо» М: Тарасов и Кулёмин пропустят матч

СКА — «Динамо» М: Тарасов и Кулёмин пропустят матч
Хоккей / КХЛ 0
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Стали известны составы московского «Динамо» и СКА на пятый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Форвард «Динамо» Вячеслав Кулёмин и Даниил Тарасов пропустят матч.

«СКА» Санкт-Петербург:

Хелльберг (Самонов);
Фантенберг — Ожиганов, Ткачёв — Кемппайнен — Бурдасов;
Хафизуллин — Бенгтссон, Кузьменко — Вей — Галимов;
Токранов — Антипин, Марченко — Морозов — Подколзин;
Белов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Цицюра.

«Динамо» Москва:

Бочаров (Ерёменко);
Чайковски — Хиетанен, Игумнов — Шипачёв — Яшкин;
Миронов — Волков, Брюквин — Линдберг — Пяаярви;
Е. Зайцев — Сергеев, Муранов — Ефремов — Круглов;
Григорьев — О.Зайцев, Алексеев — Кучерявенко — Рашевский.

Напомним, счёт в серии — 3-1 в пользу СКА.

СКА в Москве обыграл «Динамо». Счёт в серии — 3-1
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