СКА — «Динамо» М: Тарасов и Кулёмин пропустят матч

Стали известны составы московского «Динамо» и СКА на пятый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Форвард «Динамо» Вячеслав Кулёмин и Даниил Тарасов пропустят матч.
«СКА» Санкт-Петербург:
Хелльберг (Самонов);
Фантенберг — Ожиганов, Ткачёв — Кемппайнен — Бурдасов;
Хафизуллин — Бенгтссон, Кузьменко — Вей — Галимов;
Токранов — Антипин, Марченко — Морозов — Подколзин;
Белов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Цицюра.
«Динамо» Москва:
Бочаров (Ерёменко);
Чайковски — Хиетанен, Игумнов — Шипачёв — Яшкин;
Миронов — Волков, Брюквин — Линдберг — Пяаярви;
Е. Зайцев — Сергеев, Муранов — Ефремов — Круглов;
Григорьев — О.Зайцев, Алексеев — Кучерявенко — Рашевский.
Напомним, счёт в серии — 3-1 в пользу СКА.
- 26 марта 2021
-
19:45
-
19:39
-
19:26
-
18:39
-
18:35
-
18:10
-
17:48
-
17:15
-
16:38
-
15:58
-
15:54
-
15:43
-
15:28
-
14:52
-
14:26
-
13:56
-
13:39
-
13:33
-
12:57
-
12:24
-
11:27
-
11:16
-
11:15
-
11:05
-
11:04
-
10:29
-
10:27
-
10:18
-
09:45
-
09:44
-
09:42
-
09:07
-
08:48
-
08:37
-
08:15