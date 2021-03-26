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Овечкин вышел на 1-е место по шайбам в среднем за матч среди игроков, забивших 700+ голов

Овечкин вышел на 1-е место по шайбам в среднем за матч среди игроков, забивших 700+ голов
Хоккей / НХЛ 0

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка. Заброшенная шайба стала для него 15-й в сезоне и 721-й в карьере в лиге.

Как отмечает Here's Your Replay в «Твиттере», Овечкин по состоянию на сегодня, 26 марта, обошёл Уэйна Гретцки и вышел на 1-е место по голам в среднем за матч среди хоккеистов, забросивших 700+ шайб.

Овечкин забил 721 гол за 1180 матчей. В среднем он забрасывает 0,61 шайбы за встречу. У Гретцки этот показатель равен 0,60, следом идут Бретт Халл (0,58) и Фил Эспозито (0,56).

Овечкин забросил броском в одно касание из своего «офиса» в игре с «Нью-Джерси»
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