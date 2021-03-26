Евгений Тимкин прервал 24-матчевую безголевую серию во встрече с «Динамо»
В пятом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги СКА в Санкт-Петербурге принимает московское «Динамо» (3:0, идёт второй период)
За 20 секунд до завершения первого периода нападающий санкт-петербургского СКА Евгений Тимкин подключился к атаке своей команды. Игрок армейцев подкараулил отскок от голкипера московского «Динамо» Ивана Бочарова и с кистей послал шайбу над плечом стража ворот. Эта шайба стала для Тимкина первой в нынешнем розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина.
Как отмечает пресс-служба КХЛ в «Твиттере», форвард прервал безголевую серию, которая составляла 24 матча.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, счёт в серии между командами 3-1 в пользу питерского СКА.
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