Евгений Тимкин прервал 24-матчевую безголевую серию во встрече с «Динамо»

В пятом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги СКА в Санкт-Петербурге принимает московское «Динамо» (3:0, идёт второй период)



За 20 секунд до завершения первого периода нападающий санкт-петербургского СКА Евгений Тимкин подключился к атаке своей команды. Игрок армейцев подкараулил отскок от голкипера московского «Динамо» Ивана Бочарова и с кистей послал шайбу над плечом стража ворот. Эта шайба стала для Тимкина первой в нынешнем розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина.

Как отмечает пресс-служба КХЛ в «Твиттере», форвард прервал безголевую серию, которая составляла 24 матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, счёт в серии между командами 3-1 в пользу питерского СКА.