Воробьёв: два вбрасывания стоили «Металлургу» матча. А шапкозакидательства у нас не бывает

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с «Авангардом» (0:4, 2-3).



«Два проигранных вбрасывания стоили нам матча. Затем пытались забить, но не смогли, готовимся дальше. Шапкозакидательство после разгрома? Может, у вас в профессии есть шапкозакидательство, а у нас такого нет. Плей-офф идёт. Говорю же, два проигранных вбрасывания всё решили, «Металлург» не проиграл ни по броскам, ни по другим компонентам. Контратаки у «Авангарда»? Так нам отыгрываться надо было, мы «горели», у соперника появлялось больше пространства.



Почему в этой серии командам трудно переворачивать ход матча? Посмотрите на количество блокированных бросков», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Хет-трик Найта и шат-аут Грубеца помогли «Авангарду» обыграть «Металлург»