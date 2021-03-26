Воробьёв: два вбрасывания стоили «Металлургу» матча. А шапкозакидательства у нас не бывает
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с «Авангардом» (0:4, 2-3).
«Два проигранных вбрасывания стоили нам матча. Затем пытались забить, но не смогли, готовимся дальше. Шапкозакидательство после разгрома? Может, у вас в профессии есть шапкозакидательство, а у нас такого нет. Плей-офф идёт. Говорю же, два проигранных вбрасывания всё решили, «Металлург» не проиграл ни по броскам, ни по другим компонентам. Контратаки у «Авангарда»? Так нам отыгрываться надо было, мы «горели», у соперника появлялось больше пространства.
Почему в этой серии командам трудно переворачивать ход матча? Посмотрите на количество блокированных бросков», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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