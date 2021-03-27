Илья Самсонов оформил первый шат-аут в сезоне НХЛ
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
Российский голкипер Илья Самсонов оформил шат-аут в этой встрече. Он отразил 24 броска. Это его первый сухой матч в нынешнем сезоне и второй за карьеру в НХЛ. В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах, в которых пропустил 21 гол. Всего за карьеру в НХЛ на его счету 36 матчей, в которых он пропустил 81 шайбу.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
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