Лавиолетт: невнятный старт сезона заставляет Овечкина прогрессировать

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал игру капитана команды Александра Овечкина.
«Этот парень заставляет гордиться своей игрой и своим умением забивать голы. Что-то пошло не так в начале сезона, возможно, не по тому пути, к которому он стремился в межсезонье, но это, вероятно, заставляет его прогрессировать и добиваться большего», — приводит слова Лавиолетта корреспондент NHL Network Тарик Эль-Башир.
Напомним, Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ c «Нью-Джерси Дэвилз» 27 марта 2021 года. Первая шайба россиянина стала победной для команды в этом матче. С учётом сегодняшнего матча капитан «Вашингтона» забил 10 голов в последних 10 матчах. В нынешнем сезоне Овечкин провёл 29 матчей, забросил 17 шайб и отдал 12 результативных передач, набрав 29 очков.
- 27 марта 2021
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