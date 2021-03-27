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«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
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«Локомотив» — ЦСКА: стали известны составы команд на шестой матч серии

«Локомотив» — ЦСКА: стали известны составы команд на шестой матч серии
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Стали известны составы «Локомотива» и ЦСКА на шестой матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт в Ярославле на «Арена-2000-Локомотив». Начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Локомотив»:

Паскуале (Коновалов);
Рафиков — Марченко, Алексеев — Красковский — Коваленко;
Осипов — Баранцев, Петерссон — Ткачёв — Коршков;
Черепанов — Охтамаа, Каюмов — Ландер — Пулккинен;
Малышев, Беляев — Иванов — Ильенко, Тютнев.

ЦСКА:

Юханссон (Шарыченков);
Дальбек — Сергеев, Сошников — Андронов — Карнаухов;
Киселевич — Гилмор, Мамин — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Кемпе;
Чайка, Попов — Светлаков — Телегин, Соркин.

Напомним, счёт в серии 3-2 в пользу «армейцев».

ЦСКА обыграл «Локомотив» и вышел вперёд в серии
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