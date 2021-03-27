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«Локомотив» — ЦСКА: стали известны составы команд на шестой матч серии

Стали известны составы «Локомотива» и ЦСКА на шестой матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт в Ярославле на «Арена-2000-Локомотив». Начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Локомотив»:



Паскуале (Коновалов);

Рафиков — Марченко, Алексеев — Красковский — Коваленко;

Осипов — Баранцев, Петерссон — Ткачёв — Коршков;

Черепанов — Охтамаа, Каюмов — Ландер — Пулккинен;

Малышев, Беляев — Иванов — Ильенко, Тютнев.

ЦСКА:



Юханссон (Шарыченков);

Дальбек — Сергеев, Сошников — Андронов — Карнаухов;

Киселевич — Гилмор, Мамин — Шалунов — Окулов;

Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Кемпе;

Чайка, Попов — Светлаков — Телегин, Соркин.



Напомним, счёт в серии 3-2 в пользу «армейцев».