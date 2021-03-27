Защитник «Бостона» Джон Мур выбыл на 6-7 месяцев из-за травмы
Защитник команды Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» Джон Мур выбыл на продолжительный срок из-за травмы, сообщается на официальном сайте «мишек».
Игрок перенёс операцию на бедре. Срок восстановления составит 6-7 месяцев.
В нынешнем сезоне 30-летний хоккеист принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых отдал две результативные передачи при показателе полезности «-3». Его среднее игровое время составляет 20 минут 59 секунд.
Ранее «Бостон» лишился на ближайшие два матча голкипера Тууку Раска. У финского вратаря травма верхней части тела.
Кроме того, «Бостон» лишился нападающего Брэда Маршана. Форвард добавлен в список протокола НХЛ по COVID-19.
Брэд Маршан попал в протокол НХЛ по COVID-19. Сегодня у «Бостона» матч с «Баффало»
Рекомендуем вам
- 27 марта 2021
-
23:43
-
23:13
-
23:08
-
22:33
-
22:32
-
22:18
-
22:01
-
21:48
-
21:30
-
21:00
-
20:34
-
20:15
-
20:09
-
20:07
-
20:03
-
19:56
-
19:37
-
19:22
-
19:09
-
18:52
-
18:41
-
18:18
-
17:51
-
17:27
-
17:06
-
16:37
-
16:13
-
15:21
-
14:47
-
14:11
-
13:44
-
13:02
-
12:48
-
12:48
-
11:49
Партнерский контент
Рекомендуем вам