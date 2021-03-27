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Защитник «Бостона» Джон Мур выбыл на 6-7 месяцев из-за травмы

Защитник «Бостона» Джон Мур выбыл на 6-7 месяцев из-за травмы
Хоккей / НХЛ 0

Защитник команды Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» Джон Мур выбыл на продолжительный срок из-за травмы, сообщается на официальном сайте «мишек».

Игрок перенёс операцию на бедре. Срок восстановления составит 6-7 месяцев.

В нынешнем сезоне 30-летний хоккеист принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых отдал две результативные передачи при показателе полезности «-3». Его среднее игровое время составляет 20 минут 59 секунд.

Ранее «Бостон» лишился на ближайшие два матча голкипера Тууку Раска. У финского вратаря травма верхней части тела.

Кроме того, «Бостон» лишился нападающего Брэда Маршана. Форвард добавлен в список протокола НХЛ по COVID-19.

Брэд Маршан попал в протокол НХЛ по COVID-19. Сегодня у «Бостона» матч с «Баффало»
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