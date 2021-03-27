Защитник «Бостона» Джон Мур выбыл на 6-7 месяцев из-за травмы

Защитник команды Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» Джон Мур выбыл на продолжительный срок из-за травмы, сообщается на официальном сайте «мишек».



Игрок перенёс операцию на бедре. Срок восстановления составит 6-7 месяцев.



В нынешнем сезоне 30-летний хоккеист принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых отдал две результативные передачи при показателе полезности «-3». Его среднее игровое время составляет 20 минут 59 секунд.

Ранее «Бостон» лишился на ближайшие два матча голкипера Тууку Раска. У финского вратаря травма верхней части тела.

Кроме того, «Бостон» лишился нападающего Брэда Маршана. Форвард добавлен в список протокола НХЛ по COVID-19.