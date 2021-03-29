Гол и результативная передача Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения «Анахайму»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сент-Луис Блюз» на домашнем льду принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме – 3:2.

В основное время команды обменялись заброшенными шайбами – за «Сент-Луис» отличились Райан О'Райлли и Владимир Тарасенко, прервавший 7-матчевую безголевую серию, а за «Анахайм» забрасывали Кэм Фаулер и Адам Хенрик. В овертайме точный бросок Джоша Мэнсона принёс «уткам» победу в этом матче.

Владимир Тарасенко, отметившийся голом и результативной передачей, провёл на льду 17 минут 44 секунды и завершил встречу с показателем полезности «+2. Ранее в «Анахайм» из «Тампы» был обменян его соотечественник Александр Волков, пропустивший вторую игру кряду.

Вратарь «Анахайма» Энтони Столарз отразил 38 бросков из 40.

«Сент-Луис Блюз», набрав 38 очков в 35 встречах, занимает 4-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Анахайм Дакс» (28) – замыкает таблицу.