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Гол и результативная передача Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения «Анахайму»

Гол и результативная передача Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения «Анахайму»
Хоккей / НХЛ 0
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сент-Луис Блюз» на домашнем льду принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме – 3:2.

В основное время команды обменялись заброшенными шайбами – за «Сент-Луис» отличились Райан О'Райлли и Владимир Тарасенко, прервавший 7-матчевую безголевую серию, а за «Анахайм» забрасывали Кэм Фаулер и Адам Хенрик. В овертайме точный бросок Джоша Мэнсона принёс «уткам» победу в этом матче.

Владимир Тарасенко, отметившийся голом и результативной передачей, провёл на льду 17 минут 44 секунды и завершил встречу с показателем полезности «+2. Ранее в «Анахайм» из «Тампы» был обменян его соотечественник Александр Волков, пропустивший вторую игру кряду.

Вратарь «Анахайма» Энтони Столарз отразил 38 бросков из 40.

«Сент-Луис Блюз», набрав 38 очков в 35 встречах, занимает 4-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Анахайм Дакс» (28) – замыкает таблицу.

Тарасенко прервал 7-матчевую безголевую серию, отличившись в игре с «Анахаймом»
НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2021, понедельник. 00:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 3
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 О'Райлли (Тарасенко) – 02:27' (5x5)   2:0 Тарасенко (Крюг, Перрон) – 15:59' (5x4)   2:1 Фаулер (Гецлаф, Джонс) – 28:24' (5x5)   2:2 Хенрик (Джонс) – 42:13' (5x5)   2:3 Мэнсон (Столарз, Сильверберг) – 61:42' (3x3)
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