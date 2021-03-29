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ЦСКА обыграл «Локомотив» в седьмом матче и вышел в финал Западной конференции КХЛ

В седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА обыграл ярославский Локомотив. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

На восьмой минуте Мэт Робинсон, реализовав численное большинство, вывел ЦСКА вперёд. На 13-й минуте Максим Шалунов удвоил преимущество армейцев. За четыре с половиной минуты до сирены гости пошли ва-банк и заменили голкипера на шестого полевого.

Однако «Локомотиву» не удалось забить и сравнять счёт. ЦСКА одержал первую сухую победу в этом раунде.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, ЦСКА выиграл серию — 4-3 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. В финале Западной конференции соперником москвичей станет питерский СКА. Первый матч полуфинальной серии пройдёт в Москве 2 апреля.