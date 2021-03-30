Ничушкин забросил 8-ю шайбу в сезоне, отличившись в игре с «Анахаймом»

В эти минуты в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Колорадо Эвеланш» принимает на своём льду «Анахайм Дакс». Идёт 3-й период, хозяева ведут – 5:2.

26-летний российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин в очередной раз отметился заброшенной шайбой. В середине заключительного игрового отрезка он укрепил преимущество своей команды, сделав счёт 5:2 в пользу «Эвеланш». Ключевую роль в этом голе сыграл канадский защитник Кейл Макар, который совершил впечатляющий сольный проход за ворота, стянув на себя внимание сразу нескольких игроков «Анахайма», и, уже объехав ворота, он сделал отличную передачу на российского форварда, который реализовал момент.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Колорадо».

Для Ничушкина это результативное действие стало 16-м (8+8) в 34 встречах текущего регулярного чемпионата, при показателе полезности «+6».