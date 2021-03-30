Михайлов: потолки зарплат уходят и приходят, а финалисты в конференциях КХЛ всё те же

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о предстоящей серии плей-офф КХЛ между ЦСКА и СКА в финале Кубка Гагарина в Западной конференции.
«Дорога к финалу была непростой у обеих армейских команд, так что интрига существовала. Но по факту можем говорить, что потолки зарплат уходят и приходят, а финалисты в конференциях КХЛ все те же. Это, кстати, касается и Востока.
Думаю, шансы абсолютно равны. Мне понравился СКА в серии с «Динамо», армейцы Питера смогли закрыть лучшую тройку бело-голубых и всей лиги во главе с Шипачёвым. Выиграли они и конек – сыграли быстро, ровно, агрессивно.
Между кругами в плей-офф КХЛ есть хорошая пауза, думаю, что и здесь команды находятся в равных условиях. Но нужно понимать, что у СКА много молодых хоккеистов, которые быстрее восстанавливаются. Это мы увидели и в их серии с «Динамо», – цитирует Михайлова Russia-Hockey.
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