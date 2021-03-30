Есмантович — о серии плей-офф со СКА: будет спортивная война

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением о предстоящей серии плей-офф КХЛ со СКА в финале Кубка Гагарина в Западной конференции. В полуфинале Запада столичные армейцы прошли «Локомотив» (4-3), одержав победу в седьмом матче со счётом 2:0.

«Совершенно равная серия, играли две великолепные и отлично организованные команды. Решили нюансы, а также большую роль сыграли проведение седьмого матча на своей площадке и поддержка болельщиков. Обе команды играли дисциплинированно, мы взяли общую победу благодаря самоотверженности. Команда была награждена за это.

Думаю, что со СКА серия будет не менее интересной и не менее напряжённой. Думаю, что будет спортивная война», — цитирует Есмантовича ТАСС.