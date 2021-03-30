Э. Галимов: ЦСКА – СКА – это уже классика. Серия будет интересна для болельщиков

Нападающий СКА Эмиль Галимов поделился ожиданиями от полуфинальной серии плей-офф КХЛ с ЦСКА.
«ЦСКА – СКА – это уже классика. Мы готовы, у нас было время отдохнуть. Ждём хорошую серию, которая будет интересна и для нас, и для болельщиков.
ЦСКА – хорошая команда, лидеры чемпионата, много игроков со сборной России. Мастеровитая и духовитая команда, но мы к этому готовы. Победит сильнейший.
Нам без разницы, где начинать серию. Приятно играть со своими болельщиками, но ничего страшного, начнём на выезде, а дальше посмотрим», — передаёт слова Галимова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, ЦСКА в плей-офф поочерёдно обыграл московский «Спартак» и ярославский «Локомотив». Питерский СКА одолел минское и московское «Динамо». Первые два матча полуфинальной серии пройдут в Москве 2 и 4 апреля, после чего команды отправятся в Санкт-Петербург, где сыграют 6 и 8 апреля.
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