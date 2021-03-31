Ян Кузнецов — о заключении контракта с «Калгари»: моя мечта сбылась

Российский защитник Ян Кузнецов прокомментировал заключение контракта с «Калгари Флэймз». «Огоньки» подписали с игроком трёхлетний контракт новичка.

«Моя мечта сбылась. По результатам собеседований и последующих контактов я надеялся, что меня выберет именно «Калгари». Поэтому я очень горжусь, что стал игроком этого клуба», — цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ в русской версии.

Защитник был задрафтован клубом из Калгари во втором раунде на драфте Национальной хоккейной лиги 2020 года. Кузнецов, уроженец Мурманска, последние два сезона провел в Университете Коннектикута. В сокращённом сезоне-2020/2021 Кузнецов сыграл за «Хаски» 16 матчей, в которых забил один гол, отдал пять результативных передач и заработал шесть очков. В составе молодёжной сборной России принял участие в чемпионате мира 2021 года, где национальная команда заняла четвёртое место. До прихода в Университет Коннектикута он провёл один сезон в Су-Фоллс (USHL), выиграв Кубок Кларка 2019 года.