Есмантович: за неделю до старта серии ЦСКА — «Локомотив» я сказал, что будет семь матчей

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал победу в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом».

«Будет ли ЦСКА претендовать на Никиту Гусева? Это наш воспитанник, но сегодня мы не рассматриваем его как кандидата на приглашение в ЦСКА.



Все прекрасно понимают, что бюджет клуба уменьшился в разы, уехали ребята в Америку. Для нас это было испытание определённого уровня. Перед седьмым матчем с «Локомотивом» я, конечно, волновался, но это было спортивное волнение, с которым я всегда справлялся. Ярославль — отличная команда, и я ещё за неделю до этой серии сказал, что мы будем играть семь матчей. Так что мы все готовились, все были настроены на длинный этап хорошей борьбы», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.