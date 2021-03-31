Есмантович: за неделю до старта серии ЦСКА — «Локомотив» я сказал, что будет семь матчей

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал победу в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом».
«Будет ли ЦСКА претендовать на Никиту Гусева? Это наш воспитанник, но сегодня мы не рассматриваем его как кандидата на приглашение в ЦСКА.
Все прекрасно понимают, что бюджет клуба уменьшился в разы, уехали ребята в Америку. Для нас это было испытание определённого уровня. Перед седьмым матчем с «Локомотивом» я, конечно, волновался, но это было спортивное волнение, с которым я всегда справлялся. Ярославль — отличная команда, и я ещё за неделю до этой серии сказал, что мы будем играть семь матчей. Так что мы все готовились, все были настроены на длинный этап хорошей борьбы», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 31 марта 2021
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