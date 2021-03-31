Хедман рассказал о состоянии после травмы в матче с «Коламбусом». Он не смог сам подняться

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман рассказал о моменте, когда получил серьёзное повреждение в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (1:3).
«Не знаю… Это неприятно, но через подобное проходят все игроки. Вроде потом я чувствовал себя хорошо, и перед следующей встречей у меня есть время окончательно прийти в себя. Думаю, мы все должны выглядеть лучше, хотя и сегодня действовали отнюдь не плохо», — приводит слова Хедмана официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в середине второго периода шведский защитник подключился к атаке, вошёл в зону «Блю Джекетс», отдал пас и потом, столкнувшись с защитником «Коламбуса» Микко Лехтоненом, врезался в борт. Хедман попытался встать после падения и не смог. Партнёры по «Тампе» под руки увели его с площадки. Однако всего через несколько минут швед вернулся на лёд.
- 31 марта 2021
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