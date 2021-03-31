Плющев: Никитин — ученик Билялетдинова, а ЦСКА — копия «Ак Барса» его времён

Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил шансы команд в финале Западной конференции.



«Из года в год все мы ждём соперничества этих двух элитных клубов Запада. ЦСКА и СКА проповедуют разный стиль хоккея. Наставника ЦСКА Игоря Никитина можно назвать одним из учеников Зинэтулы Билялетдинова. Он сам этого не скрывает, работал с ним, продолжает его традиции. Стиль нынешнего ЦСКА — это точная копия «Ак Барса» времён Билялетдинова.

СКА умеет подстраиваться и выбирать тактику под любого соперника. Питерцы переиграли «Динамо» за счёт того, что у них от каждого игрока можно ждать опасности. Серия будет очень важной, особенно для ряда игроков, не так давно выступавших за ЦСКА. Я имею в виду защитника Ожиганова и нападающего Кузьменко. Думаю, что в противостоянии ЦСКА и СКА нас ждёт максимальное количество матчей. Выиграет та команда, которая лучше будет действовать в численном неравенстве, а также чей вратарь будет более надёжным. Очень хотелось бы, чтобы судейский комитет назначал бы на эти матчи наших лучших арбитров», — сказал Плющев «Чемпионату».