Капризов — третий новичок по набранным очкам в дебютном сезоне в истории «Миннесоты»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 4:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рудольф Балцерс, Райан Донато, Николай Кныжов и Эвандер Кейн. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов за 20.10 на льду четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1», отметившись заброшенной шайбой.
Таким образом, на счету россиянина 28 (12+16) очков в 34 играх дебютного сезона. Капризов стал четвёртым игроком в истории клуба, достигшим этой отметки в первом сезоне в НХЛ.
Капризов превзошёл достижение Паскаля Дюпуи (27 очков) и вышел на третье место в истории по очкам в дебютном сезоне в составе «Миннесоты», сравнявшись по этому показателю с Кёртисом Фостером, набравшим в сезоне-2005/2006 28 очков.
Рекордсменом клуба среди новичков является Мариан Габорик, набравший 36 очков в сезоне-2000/2001.
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