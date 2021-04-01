«Колорадо» разрешили проводить домашние матчи со зрителями

«Колорадо Эвеланш» сможет проводить домашние матчи регулярного чемпионата НХЛ в присутствии фанатов. Об этом сообщает официальный сайт клуба.



Сообщается, что департамент здравоохранения штата разрешил допуск на арену 4050 болельщиков на домашних матчах клуба, что составляет 22 процента от общей вместимости домашней арены «Эвеланш».



Первый матч со зрителями «Колорадо» проведёт в ночь со 2 на 3 апреля мск. Соперником «Колорадо» станет «Сент-Луис».



Последний матч со зрителями «Колорадо» провёл 11 марта 2020 года. На следующий день Национальная хоккейная лига приостановила сезон-2019/2020 из-за пандемии коронавируса

«Колорадо Эвеланш» лидирует в Западном дивизионе НХЛ, набрав 50 очков в 35 матчах регулярного чемпионата.