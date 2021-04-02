Власик: рядом с Кныжовым получаешь удовольствие от пребывания на площадке

Канадский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Марк-Эдуар Власик поделился мнением об игре с 23-летним российским игроком обороны Николаем Кныжовым.

«Могу вам сказать, что с Кныжовым выходить очень комфортно. Помимо очевидно солидной игры в защите, он отлично двигается, здорово обращается с шайбой и вполне может поддержать атаку, если того требует ситуация. Все очень четко и разумно. Рядом с ним получаешь удовольствие от пребывания на площадке», — цитирует Власика официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что ранее Кныжов в игре с «Миннесотой» отметился дебютной заброшенной шайбой в НХЛ. Всего в текущем сезоне он провёл 35 матчей, в которых набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «-5» и 35 минутах штрафного времени.