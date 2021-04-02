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Кирилл Капризов забил 13-й гол в нынешнем сезоне НХЛ

Кирилл Капризов забил 13-й гол в нынешнем сезоне НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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В эти минуты в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Миннесоту Уайлд».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:1. На гол Вильяма Карлссона «Миннесота» ответила точным броском российского нападающего Кирилла Капризова. Результативными передачами отметились Джордан Гринвей и Юнас Бродин. Таким образом, Капризов забил 13-й гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 16 результативных передач в 35 матчах при коэффициенте полезности «+8».

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

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