Джейсон Робертсон повторил достижение Дениса Гурьянова среди новичков «Далласа»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Эса Линделль, Джейсон Робертсон, Джейми Бенн и Миро Хейсканен. Робертсон забросил шайбу в третьем матче подряд, что является его лучшей снайперской серией в карьере. Напомним, что 21-летний форвард проводит первый полноценный сезон в НХЛ.

Таким образом, Робертсон повторил клубный рекорд (с момента переезда «Старз» в Даллас в 1993 году) по длительности серии с голами среди новичков. Последним, кому удавалось отличиться в трёх матчах подряд, стал россиянин Денис Гурьянов — это случилось в феврале 2020 года.