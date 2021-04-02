Джейсон Робертсон повторил достижение Дениса Гурьянова среди новичков «Далласа»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
В составе победителей забивали Эса Линделль, Джейсон Робертсон, Джейми Бенн и Миро Хейсканен. Робертсон забросил шайбу в третьем матче подряд, что является его лучшей снайперской серией в карьере. Напомним, что 21-летний форвард проводит первый полноценный сезон в НХЛ.
Таким образом, Робертсон повторил клубный рекорд (с момента переезда «Старз» в Даллас в 1993 году) по длительности серии с голами среди новичков. Последним, кому удавалось отличиться в трёх матчах подряд, стал россиянин Денис Гурьянов — это случилось в феврале 2020 года.
- 2 апреля 2021
-
07:50
-
07:45
-
07:31
-
07:30
-
07:10
-
06:55
-
06:54
-
06:34
-
06:30
-
06:29
-
06:05
-
05:58
-
05:48
-
05:32
-
04:56
-
04:43
-
04:39
-
03:29
-
03:17
-
03:02
-
02:24
-
01:19
- 1 апреля 2021
-
23:54
-
22:49
-
22:35
-
22:06
-
21:44
-
21:20
-
21:09
-
20:46
-
20:24
-
19:59
-
19:36
-
19:10
-
18:31