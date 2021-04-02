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Джейсон Робертсон повторил достижение Дениса Гурьянова среди новичков «Далласа»

Джейсон Робертсон повторил достижение Дениса Гурьянова среди новичков «Далласа»
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Эса Линделль, Джейсон Робертсон, Джейми Бенн и Миро Хейсканен. Робертсон забросил шайбу в третьем матче подряд, что является его лучшей снайперской серией в карьере. Напомним, что 21-летний форвард проводит первый полноценный сезон в НХЛ.

Таким образом, Робертсон повторил клубный рекорд (с момента переезда «Старз» в Даллас в 1993 году) по длительности серии с голами среди новичков. Последним, кому удавалось отличиться в трёх матчах подряд, стал россиянин Денис Гурьянов — это случилось в феврале 2020 года.

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