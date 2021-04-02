Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кирилл Капризов набрал 30-е очко за карьеру в НХЛ

Кирилл Капризов набрал 30-е очко за карьеру в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Миннесоту Уайлд».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 2:2. В составе «Миннесоты» один из голов забил российский нападающий Кирилл Капризов. Позже он отметился результативной передачей. Таким образом, российский форвард набрал 30-е очко в НХЛ. В его активе 13 голов и 17 результативных передач в 35 играх при коэффициенте полезности "+8".

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021