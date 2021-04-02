Кирилл Капризов набрал 30-е очко за карьеру в НХЛ
В эти минуты в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Миннесоту Уайлд».
На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 2:2. В составе «Миннесоты» один из голов забил российский нападающий Кирилл Капризов. Позже он отметился результативной передачей. Таким образом, российский форвард набрал 30-е очко в НХЛ. В его активе 13 голов и 17 результативных передач в 35 играх при коэффициенте полезности "+8".
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
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