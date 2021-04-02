Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Вегас»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов (2:2, 1:0 – после буллитов).

За «Миннесоту» отличился российский нападающий Кирилл Капризов, а также Джаред Сперджен. Победный буллит реализовал Кевин Фиала. Также в этой встрече Капризов отметился результативной передачей. Таким образом, россиянин набрал 30-е очко в НХЛ (13 голов и 17 передач).

За «Вегас» забивали Вильям Карлссон и Брейден Макнэбб.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.