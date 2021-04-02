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Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Вегас»

Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Вегас»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов (2:2, 1:0 – после буллитов).

За «Миннесоту» отличился российский нападающий Кирилл Капризов, а также Джаред Сперджен. Победный буллит реализовал Кевин Фиала. Также в этой встрече Капризов отметился результативной передачей. Таким образом, россиянин набрал 30-е очко в НХЛ (13 голов и 17 передач).

За «Вегас» забивали Вильям Карлссон и Брейден Макнэбб.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2021, пятница. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 3
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Карлссон (Теодор, Мартинес) – 03:29' (5x5)   1:1 Капризов (Гринвей, Бродин) – 07:57' (5x5)   2:1 Макнэбб (Каррье) – 41:39' (5x5)   2:2 Сперджен (Фиала, Капризов) – 45:31' (4x3)   2:3 Фиала – 65:00' (ПБ)
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