Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Вегас»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов (2:2, 1:0 – после буллитов).
За «Миннесоту» отличился российский нападающий Кирилл Капризов, а также Джаред Сперджен. Победный буллит реализовал Кевин Фиала. Также в этой встрече Капризов отметился результативной передачей. Таким образом, россиянин набрал 30-е очко в НХЛ (13 голов и 17 передач).
За «Вегас» забивали Вильям Карлссон и Брейден Макнэбб.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
- 2 апреля 2021
-
08:51
-
08:48
-
08:37
-
08:30
-
08:19
-
07:50
-
07:45
-
07:31
-
07:30
-
07:10
-
06:55
-
06:54
-
06:34
-
06:30
-
06:29
-
06:05
-
05:58
-
05:48
-
05:32
-
04:56
-
04:43
-
04:39
-
03:29
-
03:17
-
03:02
-
02:24
-
01:19
- 1 апреля 2021
-
23:54
-
22:49
-
22:35
-
22:06
-
21:44
-
21:20
-
21:09
-
20:46