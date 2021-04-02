Брагин — о поражении СКА: мы пытались что-то сделать, но не получилось

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги встречи с ЦСКА (0:3, 0-1).



«Если коротко — соперник забил быстрые голы, затем довёл матч до победы. Мы пытались что-то сделать, но не получилось. Помогут ли Стрёмвалль и Аалтонен в следующих матчах? Всё может быть. Дважды снимали вратаря при счёте 0:3, потому что надо пробовать, искать пути к взятию ворот. У Хелльберга никаких проблем со здоровьем, просто решили его поменять», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.