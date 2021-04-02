Кожевников: если ЦСКА будет играть в таком же духе, им хоть сейчас трофей отдавай

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал поражение СКА в матче с ЦСКА (0:3, 0-1).
«Очень плохое впечатление от игры СКА: в их игре была видна какая-то скованность. Мне не понравилась их игра во всём, особенно то, как они играли в обороне. А ЦСКА — просто более опытная команда. Если они будут играть в таком же духе, им хоть сейчас трофей отдавай, к моему сожалению.
Удивился, что Брагин не смог предложить команде другой план: агрессия, катание, удушение соперника в своей зоне. Удивило, что этого всего этого сегодня не было.
Не думаю, что дело в игре вратарей, СКА во всех аспектах выглядел слабо сегодня. Думал, что игра будет сегодня упрямая — от и до. Но ЦСКА — молодцы, поздравляю их с победой. Если вторая встреча будет такой же, то это просто можно считать слишком большим уважением СКА к ЦСКА.
Президент ЦСКА говорит, что у них денег не хватает, хотя их наоборот много. Команда смотрелась в два раза сильнее, чем петербуржцы. Я говорил, что СКА — команда следующего года, но если они не покажут себя послезавтра — им будет тяжело. ЦСКА умеет почти всё и смотрится солидно.
СКА должен вернуть уровень своей игры, какой был в матче с «Динамо». Они должны делать то же самое — заставлять соперника ошибаться», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 2 апреля 2021
-
23:05
-
23:02
-
22:40
-
22:15
-
22:14
-
22:12
-
22:03
-
21:59
-
21:45
-
21:13
-
20:53
-
20:30
-
20:13
-
20:05
-
19:49
-
19:41
-
19:30
-
19:00
-
18:46
-
18:43
-
18:21
-
17:57
-
17:21
-
16:34
-
15:55
-
15:05
-
14:33
-
13:47
-
13:33
-
13:10
-
12:53
-
12:50
-
12:48
-
12:46
-
12:35