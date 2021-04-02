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Кожевников: если ЦСКА будет играть в таком же духе, им хоть сейчас трофей отдавай

Кожевников: если ЦСКА будет играть в таком же духе, им хоть сейчас трофей отдавай
Хоккей / КХЛ 0
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал поражение СКА в матче с ЦСКА (0:3, 0-1).

«Очень плохое впечатление от игры СКА: в их игре была видна какая-то скованность. Мне не понравилась их игра во всём, особенно то, как они играли в обороне. А ЦСКА — просто более опытная команда. Если они будут играть в таком же духе, им хоть сейчас трофей отдавай, к моему сожалению.

Удивился, что Брагин не смог предложить команде другой план: агрессия, катание, удушение соперника в своей зоне. Удивило, что этого всего этого сегодня не было.

Не думаю, что дело в игре вратарей, СКА во всех аспектах выглядел слабо сегодня. Думал, что игра будет сегодня упрямая — от и до. Но ЦСКА — молодцы, поздравляю их с победой. Если вторая встреча будет такой же, то это просто можно считать слишком большим уважением СКА к ЦСКА.

Президент ЦСКА говорит, что у них денег не хватает, хотя их наоборот много. Команда смотрелась в два раза сильнее, чем петербуржцы. Я говорил, что СКА — команда следующего года, но если они не покажут себя послезавтра — им будет тяжело. ЦСКА умеет почти всё и смотрится солидно.

СКА должен вернуть уровень своей игры, какой был в матче с «Динамо». Они должны делать то же самое — заставлять соперника ошибаться», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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