Бучневич: часто три игры за четыре дня, морально тяжело, ноги потом еле носишь

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич, признанный первой российской звездой марта «Чемпионатом» и русскоязычной версией сайта НХЛ, рассказал о своей игре в этом сезоне.

«Мне больше нравится, когда приезжаешь в город и играешь два матча подряд. Меньше перелётов, меньше собраний, разборов соперников. Меньше болтовни, больше игры, мне это по душе.

Если сравнивать с предыдущими сезонами, конечно, было бы интереснее играть со всеми командами. Все говорят, что канадский дивизион слабый, что там только в атаку играют, но я так не думаю. Там такие же сильные команды, много хороших игроков. Моё мнение, что гораздо интереснее было бы всех увидеть, со всеми поиграть.

Тяжело ли было вкатываться в сезон без выставочных матчей? Если честно, и так игр хватает, в этом месяце у нас 17 матчей было. Если бы ещё предсезонные матчи играли, уже совсем бы сонные были. И так ментально подсаживаешься. Часто бывают три игры за четыре дня, это морально уже тяжело, на четвёртую игру трудно настраиваться, ноги потом еле носишь.

Может, взрослым ребятам посложнее, но мне нормально было, если честно. Я хорошо поработал летом, потом в тренировочном лагере, был вполне готов к сезону, неплохо начал», — передаёт слова Бучневича корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.