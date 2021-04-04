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Гол Капризова помог «Миннесоте» победить «Вегас»

Гол Капризова помог «Миннесоте» победить «Вегас»
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Вегас Голден Найтс» со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов и Йоэль Эрикссон Эк. Российский форвард за 18.40 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». За «Вегас» единственный гол забил Томаш Носек.

«Уайлд» одержали шестую победу в последних 10 играх, у «Голден Найтс» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 6 и 8 апреля «Миннесота» сыграет дома с «Колорадо Эвеланш», а «Вегас» в эти же даты проведёт выездные встречи с «Сент-Луис Блюз».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Носек (Руа, Так) – 05:33' (5x5)   1:1 Капризов (Эрикссон Эк, Фиала) – 46:13' (5x4)   1:2 Эрикссон Эк (Гринвей, Сутер) – 47:08' (5x5)

Также в НХЛ прошли ещё шесть матчей: «Баффало» – «Рейнджерс» (3:2 Б), «Айлендерс» – «Филадельфия» (3:2 Б), «Каролина» – «Даллас» (2:3), «Флорида» – «Коламбус» (5:2), «Монреаль» – «Оттава» (3:6), «Колорадо» – «Сент-Луис» (2:1).

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