Гол Капризова помог «Миннесоте» победить «Вегас»

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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Вегас Голден Найтс» со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов и Йоэль Эрикссон Эк. Российский форвард за 18.40 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». За «Вегас» единственный гол забил Томаш Носек.

«Уайлд» одержали шестую победу в последних 10 играх, у «Голден Найтс» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 6 и 8 апреля «Миннесота» сыграет дома с «Колорадо Эвеланш», а «Вегас» в эти же даты проведёт выездные встречи с «Сент-Луис Блюз».

Также в НХЛ прошли ещё шесть матчей: «Баффало» – «Рейнджерс» (3:2 Б), «Айлендерс» – «Филадельфия» (3:2 Б), «Каролина» – «Даллас» (2:3), «Флорида» – «Коламбус» (5:2), «Монреаль» – «Оттава» (3:6), «Колорадо» – «Сент-Луис» (2:1).