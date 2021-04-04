Назаров — о потолке зарплат в КХЛ: возобновим карьеру с Коваленко. Будете смотреть на нас

Известный тренер Андрей Назаров поделился мнением от старта первых финальных матчей плей-офф КХЛ в Западной и Восточной конференциях, а также выразил своё мнение относительно жёсткого потолка зарплат.



«Посмотрел два первых матча плей-офф КХЛ в Западной и Восточной конференциях. Хочу сказать, что команды, дошедшие до столь высокой стадии, уже добились серьёзного результата, поэтому подвергать их критике нет никого смысла. Все четыре клуба проделали огромную работу. Сейчас каждая, даже самая маленькая ошибка, может сказаться на результате. Но всё только начинается, вся борьба ещё впереди.



На совете директоров КХЛ снова подняли тему потолка зарплат? Знаете, у меня такая позиция, что я всегда и везде буду поддерживать хоккей. Тот же биатлон с глубокоуважаемым мною Дмитрием Губерниевым никак не должен перебивать по рейтингам КХЛ, а сейчас это, увы, происходит. Считаю, что в том числе из-за жёсткого потолка зарплат нашу лигу покидают многие звёздные хоккеисты, а также молодые игроки.



Сегодня состоялся дебют Виталия Кравцова за «Рейнджерс». Поздравляю своего челябинского земляка с этим событием, но в форме «Трактора» мне Виталий нравился больше. И, как я понимаю, это только первая ласточка, а отток за океан молодых игроков продолжится. По всей видимости, всё идёт к тому, что мы с Андреем Коваленко возобновим хоккейную карьеру. Будете смотреть на нас» (смеётся), — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

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