Панарин: Кравцов играл на команду. Мы рады, что он с нами

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением о дебюте Виталия Кравцова в НХЛ в матче с «Баффало» (2:3 Б).
«Это очень хороший игрок. Он немного нервничал вначале, играл так, чтобы не ошибиться, но также играл на команду. У него был хороший шанс в концовке… Но мы в любом случае очень рады видеть его в команде», – сказал Панарин.
Напомним, 4 апреля 2021 года «Баффало Сэйбрз» на домашнем льду по буллитам обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2. Этот матч стал дебютным в НХЛ для российского нападающего Виталия Кравцова. 21-летний форвард провёл на льду 10 минут 45 секунд (худшее игровое время в команде среди форвардов), за которые не отметился результативными действиями. Виталий нанёс три броска в створ ворот и завершил встречу с нейтральным показателем полезности.
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