Григоренко вернулся в основной состав «Коламбуса»

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Михаил Григоренко вернулся в состав клуба, сообщает официальный сайт НХЛ. Григоренко находился в запасе и был вызван из taxi-squad (особый состав, который может тренироваться с основой и ездить с командой, затыкая дыры в случае массовых потерь).
В 18 матчах этого сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Григоренко набрал 7 очков (2+5).
Напомним, что на протяжении последних 3 сезонов нападающий защищал цвета ЦСКА в КХЛ. В 2018 году в составе сборной олимпийских атлетов из России выиграл золото Олимпийских игр. В июле 2020 года Григоренко подписал контракт с «мундирами». 15 января дебютировал за клуб в игре против «Нэшвилла». Спустя 8 дней, в игре против «Тампа-Бэй», Григоренко забросил свою первую шайбу за клуб.
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