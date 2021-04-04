Григоренко вернулся в основной состав «Коламбуса»

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Михаил Григоренко вернулся в состав клуба, сообщает официальный сайт НХЛ. Григоренко находился в запасе и был вызван из taxi-squad (особый состав, который может тренироваться с основой и ездить с командой, затыкая дыры в случае массовых потерь).



В 18 матчах этого сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Григоренко набрал 7 очков (2+5).



Напомним, что на протяжении последних 3 сезонов нападающий защищал цвета ЦСКА в КХЛ. В 2018 году в составе сборной олимпийских атлетов из России выиграл золото Олимпийских игр. В июле 2020 года Григоренко подписал контракт с «мундирами». 15 января дебютировал за клуб в игре против «Нэшвилла». Спустя 8 дней, в игре против «Тампа-Бэй», Григоренко забросил свою первую шайбу за клуб.