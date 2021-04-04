Хафизуллин: работа важна, но в хоккей тоже нужно играть. Забивать голы и не пропускать

Защитник СКА Динар Хафизуллин прокомментировал поражение санкт-петербургской команды во втором матче финала Западной конференции с ЦСКА.
«Есть ли место игре, или задача – переработать соперника? Конечно, и работа важна, но в хоккей нужно играть тоже. Работа работой, но голы нужно тоже забивать и стараться не пропускать. Пока нам не везёт в этом компоненте. А так стараемся, перерабатываем, по силовым, по-моему, за два периода 13-0 было. Желание у нас сегодня было.
Сегодня мы неплохо выглядели в позиционных атаках, и моменты были, и бросали, и подставляли. Пока просто не везёт. Завтра поработаем над этим. Каждый год с ЦСКА играем, очень тяжело взламывать их оборону.
Мы в принципе не забиваем, большинство тоже. Тренеры скажут в чём добавить. Может быть, побольше бросать, побольше закрывать ворота. Вратарь у них хорошо играет, далеко выкатывается. Может, где-то нужно сыграть похитрее. Нужно видео посмотреть, так тяжело говорить», — передаёт слова Хафизуллина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 4 апреля 2021
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