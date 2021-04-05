Хет-трик Чикрана принёс «Аризоне» победу в матче с «Анахаймом», у Любушкина «-1»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей хет-трик оформил Джейкоб Чикран. Российский защитник Илья Любушкин провёл на площадке 20 минут и 48 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». За «Анахайм» забивали Сэм Кэррик и Дерек Грант. Российский форвард Александр Волков не отметился результативными действиями.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.