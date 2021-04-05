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Хет-трик Чикрана принёс «Аризоне» победу в матче с «Анахаймом», у Любушкина «-1»

Хет-трик Чикрана принёс «Аризоне» победу в матче с «Анахаймом», у Любушкина «-1»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей хет-трик оформил Джейкоб Чикран. Российский защитник Илья Любушкин провёл на площадке 20 минут и 48 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». За «Анахайм» забивали Сэм Кэррик и Дерек Грант. Российский форвард Александр Волков не отметился результативными действиями.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2021, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 3
ОТ
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Кэррик (Зеграс) – 08:31' (5x5)   1:1 Чикран (Хэйден, Голигоски) – 08:58' (5x5)   2:1 Грант (Зеграс, Джонс) – 14:47' (5x5)   2:2 Чикран (Шмальц, Гарланд) – 55:09' (5x5)   2:3 Чикран – 61:47' (3x3)
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