Михайлов — о 0 хитов ЦСКА за два периода со СКА: у многих силовые проводятся для галочки

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о серии Кубка Гагарина ЦСКА — СКА.
«Удивлён ли, что родной клуб так уверенно открыл армейский финал Запада? Скорее обрадован. Видно, что ЦСКА хорошо подготовился к встрече с хорошо знакомым и принципиальным соперником — и в тактическом плане, и в функциональном. На данном этапе все линии ЦСКА работают надежно — начиная от вратаря и завершая форвардами. На свой пик постепенно выходят лидеры атаки — Шалунов, Окулов, Слепышев, которые зимой не были всегда стабильны. Также учтён опыт соседей из „Динамо“, которых СКА смог остановить.
О каком опыте речь? У «Динамо» были проблемы с голкипером СКА Хелльбергом, но первый матч нашей серии показал, что игроки ЦСКА хорошо подготовились к встрече со шведом — и сделали ему немножко больно.
Как объяснить, что на Востоке силовые приёмы сыплются как из рога изобилия, а ЦСКА за первые два периода второго дерби не провел ни одного силового приёма? Заметил, что в некоторых командах силовые приёмы проводятся для галочки и не несут никакого игрового смысла. В ЦСКА — не так, да и шайбу можно отобрать при прессинге, при правильном воздействии на соперника, но без силового приема. Ход армейского дерби это доказывает", — приводит слова Михайлова Russia-Hockey.ru.
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