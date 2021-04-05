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Защитник Алексеев покинул «Салават». Он вернётся в «Вашингтон»

Защитник Алексеев покинул «Салават». Он вернётся в «Вашингтон»
Хоккей / КХЛ 0
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Защитник Александр Алексеев покидает «Салават Юлаев», сообщается на официальном сайте уфимской команды.

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» направил в «Салават» отзыв игрока из аренды. Договор был подписан с заокеанской командой в сентябре 2020 года и истёк по окончании сезона.

Спортивные права на защитника в КХЛ остаются закреплёнными за уфимской командой.

Алексеев принял участие в 55 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, забросив восемь шайб и отдав восемь результативных передач при показателе полезности "+13" и 10 минутах штрафного времени.

Кроме того, российский защитник поучаствовал в девяти матчах плей-офф Кубка Гагарина, в которых не забросил ни одной шайбы и отдал результативную передачу при коэффициенте полезности "-3" и четырёх минутах штрафа.

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