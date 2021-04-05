Вайсфельд: в матче ЦСКА — СКА всё было «на тоненького», но москвичи лучше играют по счету

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд считает, что домашние стены должны помочь питерским армейцам в третьем и четвёртом матчах серии.
«Во втором матче все было, как говорится, «на тоненького», впрочем, как и в первом. И об этом можно судить не только по статистике (соотношение бросков 24-27. — Прим. „Чемпионата“), но и по игре в целом. В матчах с участием ЦСКА очень важное значение имеет фактор первой заброшенной шайбы. ЦСКА лучше всех в лиге играет по счёту, что подтвердил и второй матч в серии. Не обошлось без везения: в первом матче сломалась клюшка у защитника СКА, во втором был рикошет после не самого опасного броска. Но в плей-офф такие шайбы не являются редкостью. СКА вновь уступил, но на этот раз играл немного по-другому. Возможно, на действия игроков повлияла смена тактики, корректировка состава. Но этого недостаточно для того, чтобы побеждать такого сильного соперника, как ЦСКА. Игрокам надо добавить в агрессии в атаке, действовать более энергично перед воротами соперника.
На своем льду СКА должен играть активно. У СКА длинная скамейка, молодёжь должна лучше себя проявлять. Что касается ЦСКА, то вряд ли Игорь Никитин внесёт серьёзные корректировки, победный состав редко меняют.
Должна питерцам помочь и домашняя атмосфера. Болельщики всегда гонят команду вперёд, поддерживают игроков на протяжении всей встречи, и хоккеисты должны выложиться полностью", — сказал Вайсфельд «Чемпионату».
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