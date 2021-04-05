Армейский финал невозможно смотреть: ни голов, ни борьбы, ни эмоций. Что происходит в КХЛ

Финал Западной конференции между ЦСКА и СКА пока получается ужасным с точки зрения зрелищности и интриги. В двух московских матчах армейского дерби мы с одной стороны увидели безупречный до безобразия ЦСКА, с другой — беспомощный СКА, и всё это на фоне театрально тихих трибун. Но болельщиков понять можно: тяжело вести себя активно, когда происходящее на льду вгоняет в сон и не допускает малейшей возможности вариативности развития событий. Всё по одному лекалу, по излюбленному сценарию подопечных Игоря Никитина.

Не знаю, как так получилось у Игоря Валерьевича, но он сумел выдернуть все эмоции из своих игроков в матчах в плей-офф, и они стали похожи на роботов: ни ошибок, ни улыбок, ни эмоций. Московские армейцы просто выполняют механическую работу, которой можно восхититься, если, конечно, абстрагироваться от полнейшей невозможности получить эстетическое удовольствие. Это уже не хоккей, а шахматы на льду, где все фигуры ходят исключительно по заданному алгоритму, а влияние сторонних факторов на итоговый результат практически исключено. Говорят, что хоккей — это игра ошибок. Но только не в исполнении ЦСКА.

ЦСКА решил матч за 54 секунды! СКА сломался после курьёзного гола Телегина Лучший голкипер второго раунда отправился отдыхать после 20 минут игры. Против Хелльберга сыграла сломанная клюшка его соотечественника.

Каким-то образом, у московских армейцев получается сосредотачиваться только на хоккее. Им не нужна особая атмосфера плей-офф, которую все другие клубы создают с помощью силовой борьбы, стычек, мелких провокаций, иногда даже драк. А игроки ЦСКА легко могут обойтись даже без единого хита за два периода матча, не говоря уж про какие-то серьёзные стычки. В первой встрече серии Тимкин и Каменев попытались как-то расшевелить соперников, но никакого отклика не получили. Умеренность и аккуратность, прокаты, чтобы исключить малейшую возможность удаления, уход от любого намёка на провокации — такова тактика ЦСКА. Москвичи как будто играют в панцире, защищающим их от любых внешних воздействий, которые могут помешать им играть в свой хоккей. Как же всё-таки это удалось Игорю Никитину? Не припомню в истории таких команд, где бы настолько был исключён человеческий фактор. Армейцев ничто не сбивает с толку: ни потеря звёзд в прошлое межсезонье, ни уменьшение «клуба ротации», ни что-либо ещё.



Такой хоккей невозможно смотреть, но это точно не проблема ЦСКА. Какие вообще могут быть претензии к армейцам? Они просто следуют своей модели игры, которая хоть и вгоняет в тоску, но безумно эффективна.

Да, москвичей невозможно медийно «продать», потому что никому не интересно смотреть на постные лица и слушать банальные фразы, но в клубе это вообще никого не заботит. В ЦСКА думают исключительно о хоккее и спортивном результате, потому что ему не нужно зарабатывать — деньги и так льются рекой от спонсора, а болельщики сыты победами. От этого и получаются вот такие интервью Игоря Никитина после выигранной встречи. В ЦСКА абсолютно все относятся к любым проявлениям околохоккея, как к ненужной шелухе, от которой хочется побыстрее избавиться.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Но наши ожидания более яркого лидера КХЛ — это наши проблемы. ЦСКА в ближайшее время точно не изменится. А где же те герои, которые смогут сделать апрельский хоккей в Западной конференции более зрелищным и интригующим? Где тот клуб, который сможет обыграть или переработать армейцев?

СКА на эту роль, увы, пока совсем не подходит. Петербуржцы выглядят гораздо хуже «Локомотива», который на предыдущей стадии смог доставить ЦСКА серьёзные проблемы, так как старался играть против армейцев в свой хоккей. Ярославцы не проигрывали в физике, много контролировали шайбу, не позволяли подопечным Никитина себя давить. Кроме того, железнодорожники только в седьмой встрече остались без заброшенных шайб, тогда как СКА за две встречи только пробовал подобраться к одному-единственному голу, да и то безуспешно.

Ноль голов за 120 минут! СКА разучился забивать и уже в Питере может закончить сезон ЦСКА непобедим в этом плей-офф, открывая счёт в матче. Для успеха во второй игре со СКА команде Никитина хватило всех двух шайб.

«Локомотив» не смог ошибаться меньше, чем ЦСКА, но хотя бы играл в такой же плотный, вязкий хоккей, у армейцев возникало не так уж и много моментов, и мы отмечали сумасшедшую реализацию у красно-синих. Против СКА же им играется намного комфортнее и свободнее, из-за чего шансы петербуржцев на успех пока выглядят совсем мизерными.



Безусловно, нельзя не отметить, что во втором матче СКА был поинтереснее, чем в первой встрече. Но так вышло от того, что ЦСКА во втором периоде не забил свой второй гол, хотя имел массу возможностей. Где-то не повезло, где-то выручил Самонов. Вратаря СКА, кстати, можно поругать за ближний угол в эпизоде с голом Шалунова, но ведь это именно он оставил свою команду в игре. Забей ЦСКА ещё, и третий период, как и в первой встрече, превратился бы в формальность.

Возможно, именно игра голкипера вдохновила СКА, у которого во втором матче стало получаться зарабатывать удаления и хотя бы за счёт большинства выравнивать ситуацию на площадке. Но что в результате выжали петербуржцы из контроля шайбы и перепасовки в чужой зоне? Да ничего. Гоняли шайбу по периметру, бросали издалека, но на пятак игроков СКА не пускали, растягивать оборону ЦСКА поперечными передачами и выводить кого-либо на бросок в касание с чистого льда у подопечных Брагина не получалось. Многое блокировалось, а Ларс Юханссон всякий раз успевал на перемещениях и не давал шансов для добивания. Для создания стопроцентных моментов СКА не хватало скорости принятия решений, москвичи даже в меньшинстве успевали везде, а в равных составах так и вовсе будто имели численное преимущество. Так что гости, конечно, были ближе к голу, чем в первом матче, но каких-то фантастических возможностей не имели. Могло что-то залететь, но не залетело. И снова вспоминаем «Локомотив», который был гораздо острее в позиционных атаках, почти всегда находил для шайбы путь к воротам, и при этом ещё загубил несколько верных моментов по собственной вине. СКА в Москве об этом приходилось только мечтать.

Никитин — о количестве удалений ЦСКА: 300 тысяч

Не знаю, насколько изменится характер игры в Санкт-Петербурге. Многое (если не всё) будет зависеть от того, кто откроет счёт в третьем матче. Если это сделает СКА, то и подопечные Брагина наверняка «зажгутся», и соперник окажется в некомфортном положении. Если ЦСКА, то, боюсь, даже домашние трибуны не помогут петербуржцам выбраться из состояния безысходности. Оно и так, вероятно, присутствует у игроков СКА, когда они видят в воротах Юханссона.

Юханссон за 4 года ни разу не пропускал от СКА в плей-офф. Сухая серия — более 290 минут

Но в любом случае, петербуржцам нужно убыстрять свою игру. Игроки ЦСКА показывают какой-то невероятный объём катания в каждой встрече, и, кстати, ещё и из-за этого практически не вступают в силовую борьбу. Зачем, если они и так везде успевают?

Если СКА сможет бегать хотя бы на уровне «Локомотива» и при этом возросшие скорости не «убьют» индивидуальное мастерство хоккеистов, то у петербуржцев появятся шансы. Может быть, армейцам с Невы поможет домашняя площадка с её «канадскими» размерами.



Но помимо выдерживания темпа, СКА нужно ещё и стараться навязывать ЦСКА свой хоккей. Контроль шайбы, какие-то креативные, нестандартные решения могут поставить в тупик оборону любой команды, даже ЦСКА. И это тоже было доказано «Локомотивом» в прошлом раунде.



Сможет ли СКА добавить по всем параметрам дома? Не уверен. Но пока ещё остаётся слабая надежда, что зрелищность финала Запада будет спасена, и прожить с этим чувством хочется как можно дольше.