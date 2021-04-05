«Салават» временно остановил переговоры по новому контракту с Гиматовым

Уфимский «Салават Юлаев» временно остановил переговоры по новому контракту с 27-летним воспитанником клуба Эдуардом Гиматовым, сообщает Горобзор.ру.

Причина их паузы неизвестна. Соглашение с хоккеистом заканчивается 30 апреля.



Отмечается, что к форварду проявляют большой интерес клубы Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.



В минувшем регулярном чемпионате нападающий принял участие в 26 матчах и набрал два (1+1) очка. В плей-офф сыграл в четырёх встречах.



В период с 2012 по 2017 год Гиматов выступал за «Автомобилист», «Северсталь» и «Нефтехимик». 30 мая 2017 года он вернулся в систему клуба. Всего в КХЛ у игрока 169 матчей, в которых он забросил 10 шайб и сделал девять результативных передач.