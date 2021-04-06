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ЦСКА обыграл СКА в третьем матче. Московские армейцы ведут в серии — 3-0

ЦСКА обыграл СКА в третьем матче. Московские армейцы ведут в серии — 3-0
Хоккей / КХЛ 0
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В третьем матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина СКА принимал ЦСКА в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

На второй минуте СКА открыл счёт в матче: форвард Евгений Тимкин получил передачу из-за ворот от нападающего Владислава Каменева и прервал сухую серию Ларса Юханссона. Каменев поборолся за шайбу за воротами московских армейцев и отдал передачу на пятак, откуда Тимкин в касание бросил и открыл счёт в матче. Эта шайба стала для петербуржцев первой забитой в текущей финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

После первого перерыва столичная команда не только сравняла счёт, но и вышла вперёд. На 24-й минуте Антон Слепышев получил шайбу от Андрея Локтионова в районе правого пятака и бросил в угол, но вратарь СКА Самонов спас команды. Через несколько секунд хоккеисты повторили тот же манёвр — Слепышев сравнял счёт. На 26-й минуте Джон Гилмор с синей линии бросал по воротам, а Максим Мамин удачно подставил клюшку и переправил шайбу в дальний угол — 1:2. Ещё через полторы минуты Гилмор ассистировал Максиму Шалунову — отдал передачу на правый пятак, где Шалунов броском в касание увеличил преимущество гостей.

За три с половиной минуты до конца третьего периода Игорь Ожиганов удачнее всех сыграл в толкучке на пятаке и отыграл одну шайбу петербуржцев. Ещё дважды ЦСКА забил в пустые ворота. Отличились Мэт Робинсон и Константин Окулов.

После трёх игр ЦСКА обыгрывает СКА в серии со счётом 3-0. Следующий матч команд состоится 8 апреля в 19:30 мск.

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 3-й матч
06 апреля 2021, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
ЦСКА
Москва
1:0 Тимкин (Каменев, Дыбленко) – 01:18' (5x5)   1:1 Слепышев (Локтионов, Сошников) – 23:32' (5x4)   1:2 Мамин (Гилмор, Блажиевский) – 25:10' (5x5)   1:3 Шалунов (Гилмор, Окулов) – 27:24' (5x4)   2:3 Ожиганов (Галимов, Вей) – 56:12' (5x5)   2:4 Робинсон – 58:19' (en)   2:5 Окулов (Киселевич, Слепышев) – 59:42' (en)
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