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КХЛ разъяснила процедуру осуществления допинг-контроля в лиге

КХЛ разъяснила процедуру осуществления допинг-контроля в лиге
Хоккей / КХЛ 0
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Континентальная хоккейная лига разъяснила процедуру осуществления допинг-контроля в лиге.

«Как уже говорилось ранее, допинг-контроль в чемпионатах КХЛ, МХЛ, ЖХЛ, начиная с сезона 2015/2016 года, проводится совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF), которая является антидопинговой организацией и осуществляет тестирование игроков лиги согласно кодексу ВАДА. Договор с IIHF позволяет проводить все необходимые процедуры допинг-контроля на матчах чемпионатов. Кроме того, совместными комиссиями IIHF и ВАДА проводятся аудиторские проверки процедур тестирования на предмет соблюдения международных антидопинговых правил.

Взаимодействие с IIHF по вопросам антидопингового обеспечения сезона 2020/2021 года проходит в рабочем режиме, проверки команд осуществляются по графику, составленному IIHF, и являются закрытой информацией для всех участников. Всего на данный момент взято 340 проб. Тестирование будет продолжаться до конца проведения матчей в текущем сезоне», — гласит официальный комментарий пресс-службы КХЛ.

Источник: допинг-офицеры ИИХФ проверят игроков «Авангарда» после матча с «Ак Барсом»
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