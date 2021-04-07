«Динамо» — первый клуб в истории МХЛ, вышедший в финал, не потерпев ни одного поражения

«Динамо» обыграло «Толпар» (3:2 ОТ) в третьем матче полуфинала плей-офф Молодёжной хоккейной лиги.



Решающую шайбу в овертайме забросил нападающий Иван Дидковский.



Таким образом, команда тренера Ярослава Люзенкова одержала третью победу и завершила серию со счётом 3-0. «Динамо» впервые в своей истории вышло в финал Кубка Харламова.



Как отмечается на официальной странице МХЛ в «Твиттере», бело-голубые стали первой командой, вышедшей в финал плей-офф МХЛ, не потерпев ни одного поражения.

Напомним, счёт на седьмой минуте открыл Александр Кисаков. На 31-й минуте Сергей Варлов восстановил равенство. На 38-й Дмитрий Рашевский вновь вывел бело-голубых вперёд, однако на 49-й минуте Данил Башкиров сравнял счёт. На второй минуте овертайма Дидковский принёс москвичам победу.