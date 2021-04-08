Савицкис: Зубов — один из кандидатов, с которым рижское «Динамо» ведёт переговоры

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис прокомментировал слухи о возможном назначении российского специалиста Сергея Зубова на должность главного тренера команды.
«Нет такого, не знаю, какие латвийские СМИ тиражируют, что мы договорились с Зубовым. Сергей Зубов – один из кандидатов, с которым мы ведём переговоры», — сказал Савицкис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
Ранее латвийские СМИ сообщили, что руководство клуба уже достигло принципиальной договоренности с Зубовым. Как сообщается, контракт с Зубовым может быть подписан уже на этой неделе. Рижане хотят заключить сообщение в кратчайшие сроки, поскольку в услугах Зубова заинтересованы и другие клубы КХЛ.
Последним официальным местом работы Зубова был ХК «Сочи», из которого он был уволен в октябре 2019 года.
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