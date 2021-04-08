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Шалунов: моя голевая серия – это второстепенное, главное, чтобы ЦСКА выиграл

Шалунов: моя голевая серия – это второстепенное, главное, чтобы ЦСКА выиграл
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов после четвёртого матча финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина поделился эмоциями от голевой серии.

«Главное, чтобы команда выиграла, а моя голевая серия – это второстепенное. Нашей тройке надо продолжать в том же духе в каждом матче, чтобы помогать своей команде.

Какой недонастрой, такого не может быть в финале конференции. Отдадим должное сопернику, они сегодня сыграли лучше, а мы будем готовиться к следующей игре», – передаёт слова Шалунова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, что в четвёртом матче петербуржцы одержали победу со счётом 3:1, а Шалунов забросил единственную шайбу столичной команду.

После четырёх матчей серии московские армейцы лидируют со счётом 3-1. 10 апреля команды сыграют в Москве.

СКА обыграл ЦСКА в четвёртом матче финала конференции. Счёт в серии — 3-1
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