«Ванкувер» продлил контракт с Таннером Пирсоном на общую сумму $ 9,75 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» продлил контракт с Таннером Пирсоном, сообщается на официальном сайте организации. Стороны заключили трёхлетний контракт на общую сумму в $ 9,75 млн. Его среднегодовая стоимость составит $ 3,25 млн

Нынешний сезон — последний по четырёхлетнему контракту 28-летнего нападающего, который он подписал с «Лос-Анджелес Кингз» 9 мая 2017 года. Летом этого года Пирсон мог получить статус неограниченно свободного агента.

В этом регулярном чемпионате канадский форвард принял участие в 33 матчах, в которых набрал 11 (6+5) очков. Он не играет с 17 марта из-за травмы нижней части тела и, как ожидается, пропустит минимум ещё четыре недели. Пирсон является обладателем Кубка Стэнли, который он завоевал в 2014 году в составе «Лос-Анджелеса».