Лундквист: если у меня появится возможность, я сделаю всё, чтобы вернуться

Голкипер Хенрик Лундквист рассказал, как узнал о необходимости операции на открытом сердце.
«В течение всех 15 лет я знал, что у меня есть проблемы с сердцем, что у меня не лучшим образом работает клапан и что однажды мне придётся решать этот вопрос. Но ситуация изменилась буквально за несколько месяцев, клапан стал работать хуже, аорта увеличилась, давление в сердце стало слишком высоким.
Но я надеялся, что всё будет хорошо, что проблему можно решить. А затем мне позвонил один из врачей и сказал: «Мне очень жаль, но результаты последнего обследования оказались хуже, чем мы думали. Мне нравится преодолевать трудности, нравится видеть результат, отдачу от приложенных усилий. Если у меня появится возможность, я сделаю всё, чтобы вернуться», – цитирует Лундквиста официальный сайт НХЛ в русской версии.
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